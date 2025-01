Sondaggi 2025, consensi boom per Giorgia Meloni, calano Pd e M5S, sale FI

Crescono i consensi a Giorgia Meloni e al governo, mentre Pd e Movimento 5 Stelle flettono. Ripresa per Antonio Tajani e la coalizione di centrodestra.

Intenzioni di voto in ascesa

Il primo sondaggio Dire-Tecnè del 2025, realizzato tra il 9 e il 10 gennaio, indica Fdi in testa con il 29,8%: un balzo di 1,2 punti rispetto a tre settimane fa. In seconda posizione staziona il Pd con il 23,3% (-0,4%), mentre Forza Italia, terza, si attesta all’11,5% (+0,1%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte scende al 10,4% (-0,3%). Si conferma stabile la Lega di Matteo Salvini all’8,8%, mentre Verdi e Sinistra raggiungono il 6,1% (-0,1). Calano Azione al 2,6% (-0,1), Italia Viva al 2,0% (-0,2) e +Europa ferma all’1,8%.

Fiducia nel governo in aumento

La quota di chi ripone fiducia nell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sale al 42,1%, guadagnando 1,9 punti. Parallelamente, scende al 50,2% la percentuale di chi non approva l’azione governativa. Un dato, questo, che conferma il trend positivo per la maggioranza e l’interesse crescente degli elettori verso i provvedimenti dell’esecutivo.

La classifica dei leader

Secondo il sondaggio, Giorgia Meloni è in testa fra i leader più apprezzati con il 43,9% (+2,5), seguita da Antonio Tajani al 39% (+1,3). Terza posizione per Elly Schlein (31,4%, stabile). In calo di 0,2 punti Giuseppe Conte, ora al 29,5%. Matteo Salvini sale di 0,3, toccando il 27%. Piccole flessioni per Emma Bonino (20,3%, -0,2) e Carlo Calenda (18,9%, -0,1), mentre Angelo Bonelli sale al 16,5% (+0,1) e Nicola Fratoianni scende al 16,2% (-0,1). In coda, Matteo Renzi, fermo al 13,9% (-0,2).