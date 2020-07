Al Bano Carrisi e la gaffe sui dinosauri, J-Ax posta una foto e lo prende in giro: “I dinosauri? Muti”, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Albano è un personaggio amatissimo. C’è chi lo ama profondamente per la sua musica, chi per la sua voce, indiscutibilmente meravigliosa e chi per il suo carattere da uomo del sud che sa quello che vuole, abituato a lavorare e a combattere. Se all’inizio della sua vita le premesse c’erano tutte perché avesse un futuro meraviglioso, poi la tragedia si è abbattuta sulla sua famiglia e nulla è stato più come prima.

La vita difficile di Albano

Albano che da Cellino San Marco si è trasferito a Roma, giovanissimo, per tentare di avere fortuna nel mondo della musica, ha conosciuto una giovanissima Romina Power e i due si sono profondamente innamorati.

Dopo un matrimonio da favola, ripreso dalla televisione, hanno messo su una famiglia numerosa e sembravano felici.

Albano e Romina sono saliti sui palchi più importanti del mondo e insieme , giovani, felici e innamorati hanno conquistato tutti e , agli occhi di tutti, erano la famiglia perfetta. Loro due giovani e innamoratissimi e i loro quattro figli sempre al seguito. Una vita a Cellino San Marco, in campagna nella più totale genuinità.

Poi si è abbattuta su di loro la tragedia della scomparsa di Ylenia e nulla è stato più come prima. Il matrimonio è andato all’aria, Albano si è di nuovo innamorato e ha avuto altri due figli da Loredana Lecciso, Jasmine e Bido.

Dopo un lungo allontanamento ora Albano e Romina Power si sono ritrovati artisticamente ma la magia e la tenerezza dei loro sguardi è solo un ricordo lontano.

J-ax prende in giro Albano

Durante una puntata di Domenica In , durante l’emergenza Covid- 19, Albano è stato ospite da Mara Venier e , in quella occasione, ha detto una frase che ha fatto ridere tantissimo e ha fatto parlare molto. Albano ha fatto una gaffe quando, parlando del covid 19 ha detto che se l’uomo è stato in grado di distruggere i dinosauri certamente sarà in grado di bloccare il coronavirus. Questa gaffe ha fatto ridere per giorni e ha avuto i migliori titoli sui giornali.

Qualche giorno fa J-Ax è andato con la famiglia ospite nella tenuta di Cellino San Marco ed è stato benissimo a contatto con la natura.

J-Ax, che in realtà si chiama Alessandro Aleotti, durante questi giorni di vacanza ospite di Albano ha scattato diverse foto e una di queste l’ha postata sui social e, riferendosi simpaticamente alla gaffe di Albano sui dinosauri ha scritto così da corredo alla foto: “E i dinosauri muti. I miei amici > i vostri amici. Grazie Al Bano per tre giorni incredibili nella tua terra”.