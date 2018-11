Papà lascia i due figli in auto per fare shopping,  la grande di 6 anni uccide il fratello di due anni strangolandolo con la cintura di sicurezza

Una fine atroce quella fatta da un bambino di soli due anni. La sorellina di 6 anni lo ha strangolato utilizzando la cintura di sicurezza dell’auto.

Il drammatico episodio si è consumato a Houston. Il padre dei due piccoli aveva pensato di lasciarli in auto per allontanarsi per fare shopping in un centro commerciale.

L’uomo ha confessato alla polizia di aver lasciato l’auto con il condizionatore acceso e che aveva anche acceso un film sul tablet in modo da tenere occupati i piccoli.

Ma ad un certo punto il piccolo ha iniziato a piangere quando la sorella ha smesso di giocare con lui. La piccola si è arrabbiata ed ha stretto la cintura di sicurezza intorno al collo del fratello.

Il padre arrivato all’auto ha visto una scena terrificante. Il piccolo non respirava più e la figlia piangeva dalla disperazione essendosi accorta della gravità del gesto.

Il bimbo di due anni è stato soccorso ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte.